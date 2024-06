Experten warnen vor Impotenz durch Mikroplastik

Vor kurzem wurde gängiges Lebensmittelverpackungsmaterial im Penisgewebe eines Mannes gefunden, Nach Ansicht besorgter Experten konnte dies Erektionsstörungen verursachen.

Mikroplastik aus Lebensmittelverpackungen könnte sich im Penis des Mannes ablagern und so sexuelle Probleme verursachen. Die Entdeckung wurde von Forschern gemacht, die mehrere Penisgewebe untersuchten. Dort fanden sie in acht von zehn Proben winzige Partikel aus Plastik.

Besorgniserregende Entdeckung

Wie die "Daily Mail" berichtete, wurde die Entdeckung als "besorgniserregend" eingestuft, weil vermutet wird, dass die Mikroplastikteile die Muskelfunktion des Penis beeinträchtigen könnte und so zu Impotenz führen. Mikroplastik sind Kunststofffragmente, die nur zwei Mikrometer. Diese Partikel gelangen in Lebensmittel, Wasservorräte und sogar in die Luft, wenn sich Kunststoffprodukte auf natürliche Weise abbauen.

Studien über Mikroplastik im Körper

Jüngste Studien haben des Weiteren Mikroplastik in menschlichem Lungengewebe, in mütterlichem und fötalem Plazentagewebe, in menschlicher Muttermilch sowie in menschlichem Blut nachgewiesen. Eine wachsende Zahl von Forschungsarbeiten hat bereits einen Zusammenhang zwischen Mikroplastik und der Entstehung von Krebs, Herzkrankheiten und Demenz und sogar einer schlechteren Spermienqualität hergestellt.