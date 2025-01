Expertin: Trump ist „so blass wie ein Albino“

Die Visagistin der Trumps: Audrey Lefevre plaudert aus dem Nähkästchen.

Wenige Menschen kommen dem mächtigen Donald Trump und seiner Familie so nah wie Audrey Lefevre. Die Französin, die mittlerweile in den USA lebt, schminkte den damaligen Präsidenten und seine Familie während seiner Amtseinführung 2017.

Ein unverhoffter Auftrag

Für Lefevre war der Job bei Trump eine völlige Überraschung. Sie arbeitete in Washington für eine Beauty-Vermittlungsplattform. Eines Tages erhielt sie eine Buchung und wurde an eine unbekannte Adresse gerufen. Dort angekommen, wurde die Situation plötzlich außergewöhnlich: Geheimdienstagenten überwachten die Umgebung, die Straße war wie leergefegt, und dann tauchte ein SUV auf. Darin saßen niemand Geringeres als Melania und Donald Trump, gefolgt von weiteren Fahrzeugen mit der gesamten Familie, einschließlich Schwiegertöchtern und Enkelkindern.

„Ich konnte es kaum glauben“, erinnert sich Lefevre, die ursprünglich aus der Normandie stammt. Sie erfuhr später, dass sie im Hintergrund überprüft und getestet worden war.

Ivankas Vertrauen führte zum großen Auftrag

Wie Lefevre gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung erklärte, hatte Ivanka Trump zuvor bereits mit ihrer Firma zusammengearbeitet. Die Make-up-Tests, die sie in der Vergangenheit gemacht hatte, waren also unbewusst für die Trumps bestimmt gewesen. Ihr professionelles Auftreten in stressigen Situationen hatte sie schließlich für den Job qualifiziert.

Ihr Auftrag war anspruchsvoll: Drei Tage lang begleitete sie die prominente Familie und musste jederzeit auf alles vorbereitet sein – auch auf Donald Trumps markante Hautfarbe.

Das Geheimnis hinter Trumps Teint

Lefevre stellte klar: Der orangene Teint des ehemaligen Präsidenten sei keineswegs das Werk professioneller Visagisten. „Das liegt am Selbstbräuner“, betonte sie. Damit wollte sie Missverständnisse ausräumen, die ihre Branche in ein falsches Licht rücken könnten.

"Viele rote Flecken"

Donald Trump habe von Natur aus eine extrem helle Haut. Das sehe man am Haaransatz, der sei fast so blass „wie der eines Albinos“, so die Expertin. „Er hat auch viele rote Flecken, der Selbstbräuner ist das Mittel, das er gefunden hat, um das zu kaschieren.“