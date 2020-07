Explosion auf US-Flugzeugträger: Mehrere Verletzte

Die USS Bonhomme Richard in San Diego steht nach einer Explosion an Bord in Flammen - Laut Medienberichten soll es mehrere Verletzte geben.

San Diego. Laut CNN-Berichten wurden bei einer Explosion auf dem Kampflandungsschiff USS Bonhomme Richard auf einem Marinestützpunkt in San Diego mehrere Besatzungsmitglieder verletzt - 11 Personen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Zum Zeitpunkt der Explosion sollen sich laut Angaben einer Marinesprecherin rund 200 Personen aufgehalten haben. Ob noch weitere Personen verletzt wurden ist noch nicht bekannt. "Elf Matrosen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus transportiert. Der Rest der Besatzung konnte erfolgreich evakuiert werden. Mehr Informationen folgen", hieß es am Sonntagabend (MEZ) auf dem offiziellen Twitter-Account der Pacific Fleet.

Local, base and shipboard firefighters are responding to a fire aboard @LHD6BHR located on @NavBaseSD. Initially, eleven Sailors have been transported to the hospital for minor injuries. The entire crew is off the ship and all are accounted. More information to follow. — Naval Surface Forces (@SurfaceWarriors) July 12, 2020

Derzeit kämpft die Feuerwehr mit rund 150 Einsatzkräften gegen die Flammen an. Noch gibt es keine Details zum Ursprung der Detonation, die das Feuer ausgelöst haben soll.

In the process of accounting for all firefighters and clearing the area. #shipfire pic.twitter.com/ldjvu5WzgB — SDFD (@SDFD) July 12, 2020





