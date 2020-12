Explosion in Nashville: Lautsprecher warnte vor Bombe

Behörden untersuchen mögliche menschliche Überreste.

Washington. Das Zentrum der Stadt Nashville im US-Staat Tennessee ist am Freitag von einer starken Explosion erschüttert worden. Die Polizei geht von einer geplanten Tat aus, nachdem aus einem Wohnmobil heraus per Lautsprecher vor einer Bombenexplosion gewarnt worden war. Mindestens drei Menschen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Behörden untersuchten zudem mögliche menschliche Überreste vom Ort des Geschehens. Die Hintergründe der Explosion waren zunächst unklar.

Video of the explosion in downtown #Nashville. @Q_D_R_A pic.twitter.com/9H9RxS9zZ1 — Pman-News (@DPoertsch) December 25, 2020

Die Explosion ließ Fensterscheiben zerspringen und Wasserleitungen platzen, bis zu 20 Hausfassaden wurden stark beschädigt. Die Straße war von Ästen und Glassplittern übersät und von Ruß geschwärzt. Die Explosion ereignete sich um 06.30 Uhr Ortszeit (13.30 Uhr MEZ) und war noch mehrere Straßenblocks entfernt zu spüren. Wegen der frühen Tageszeit und des Weihnachtsfeiertages waren nur wenige Menschen auf der Straße.

Anrainer in Sicherheit gebracht

Die Polizei war am Morgen darüber informiert worden, dass in der Straße Schüsse gefallen seien, und ging dem Anruf nach. Dabei wurde sie auf das Fahrzeug aufmerksam, in dem eine aufgenommene Nachricht vor einer Bombenexplosion binnen 15 Minuten warnte. Die Polizei habe umgehend Sprengstoffexperten alarmiert und die Anrainer in Sicherheit gebracht, sagten Polizeichef John Drake und Polizeisprecher Don Aaron vor Journalisten.

Die Zeitung "The Tennessean" zitierte Zeugen, wonach eine Frauenstimme rückwärts zählte. "Räumt jetzt. Da ist eine Bombe. Eine Bombe ist in diesem Fahrzeug und wird explodieren", gab ein Augenzeuge die unheimliche Warnung wider.

In Online-Netzwerken verbreitete Bilder, die unmittelbar nach der Explosion aufgenommen worden waren, zeigten dicke schwarze Rauchwolken über dem brennenden Wohnmobil und zerstörte Ladenfronten.

Keine Angaben über ein mögliches Motiv

Die Behörden machten zunächst keine Angaben über ein mögliches Motiv oder Hinweise auf möglichen Inlandsterrorismus. Ob sich zum Zeitpunkt der Explosion jemand in dem Wohnmobil aufhielt, war zunächst unklar. Laut Polizeichef Drake wurden Reste am Ort des Geschehens gefunden, bei denen es sich um menschliche Überreste handeln könnte.

Die Explosion ereignete sich in der Nähe eines Gebäudes des Telekommunikationsunternehmens AT&T. Das Unternehmen teilte mit, dass die Versorgung einiger Kunden in Nashville und Umgebung durch die Explosion beeinträchtigt sein könne.

Dem "Tennessean" zufolge gingen Polizisten in dem Gebiet von Tür zu Tür. Spürhunde suchten das Gebiet nach möglichen weiteren Sprengsätzen abgesucht, fanden aber nichts.

Die Polizei riegelte demnach die Straßen in der Innenstadt ab. Die US-Bundespolizei FBI sowie die für Waffen und Sprengstoff zuständige Bundesbehörde beteiligten sich an den Ermittlungen.

US-Präsident Donald Trump sei informiert worden, teilte das Weiße Haus mit. Trumps Sprecher Judd Deere erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter, der Präsident danke den Ersthelfern. Auch der künftige Präsident Joe Biden dankte den Ersthelfern.

"Wir haben viel Glück", sagte der Bürgermeister von Nashville, John Cooper, angesichts der niedrigen Zahl von Verletzten. Die Sachschäden seien "begrenzt, aber dramatisch".