Fast-Food-Marathon: 16.000 Kalorien an nur einem Tag

Die verheerende Folgen ihrer Fast-Food-Marathons dokumentierten zwei Fitness-Influencer.

Zwei Fitness-Influencer haben für ein Experiment alle negativen Effekte dokumentiert, die hochverarbeitetes Essen auf den menschlichen Körper hat. Will Tennyson (30) aus Toronto absolvierte einen 50-stündigen Fast-Food-Marathon - kombiniert mit einem inaktiven Lebensstil. Sein Speiseplan umfasste Snacks, Fast Food und zuckerhaltige Shakes. Erschreckend: Trotz einer Kalorienzufuhr von über 8.000 Kalorien am Tag blieb er hungrig und spürte die negativen Auswirkungen auf seine mentale Verfassung und das Energielevel. "Ich fühle mich so ekelhaft... und das nach so vielen Kalorien!“, so Tennyson.

© Instagram/willtenny

Chris Heria (32) aus Florida hingegen beschränkte sich auf einen 24-Stunden-Binge und erlebte ähnliche Folgen. Nach seinen vier Fast-Food-Mahlzeiten, die jeweils fast 4.000 Kalorien umfassten, berichtete er von extremer Müdigkeit und einem verringerten Motivationslevel. "Es fühlt sich so an, als hätte ich einen unsichtbaren Bauch", kommentierte er in einem Social-Media-Posting. Wie auch Tennyson gab auch Heria zu, dass die Zeit und Kosten der Mahlzeiten im Vergleich zu gesunder Ernährung nicht gerechtfertigt seien: "Für denselben Preis könnte ich viel bessere Lebensmittel kaufen."

© Instagram/chrisheria

Beide Influencer machten mit ihren Experimenten auf die Gefahren von hochverarbeitetem Essen aufmerksam, das in einigen westlichen Ländern mittlerweile über die Hälfte der durchschnittlichen Ernährung ausmacht. Studien zeigen, dass der Konsum dieser Lebensmittel mit ernsthaften Gesundheitsproblemen wie Fettleibigkeit, Diabetes und sogar Krebs in Verbindung steht.