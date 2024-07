FBI: Trump-Attentäter googelte zum Kennedy-Mord

Attentäter Thomas Matthew Crooks (†20) wollte Donald Trump ermorden. Er schoss bei einer Wahlkampfveranstaltung auf den Ex-Präsidenten und traf ihn am Ohr. Der 20-jährige Angreifer wurde vom Secret Service ausgeschalten. Jetzt wurden neue Details bekannt.

USA. Wie das FBI am Mittwoch bekanntgab, googelte Attentäter Thomas Matthew Crooks (†20) im Vorfeld seines Mordversuchs am früheren US-Präsidenten Donald Trump nach dem Mord an John F. Kennedy im Jahr 1963.

Crooks wollte herausfinden, wie weit der Kennedy-Schütze Lee Harvey Oswald bei seinem Attentat vom US-Präsidenten John F. Kennedy entfernt war.

Mehr Infos in Kürze ...