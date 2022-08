Finnische Regierungschefin nach Koks-Party unter Beschuss

Sanna Marin ist keine gewöhnliche Politikerin. Die 36-Jährige ist nicht nur die jüngste Regierungschefin Europas, die finnische Premierministerin teilt auf Social Media auch gerne Fotos von Festivals oder Partys. Neue Clips bringen die Sozialdemokratin nun aber massiv unter Druck.

This is the Prime Minister of Finland Sanna Marin. Some been saying she’s cool... maybe among other teenagers. But a responsible leader for a country in crisis? She is by far the most incompetent PM we ever had. Knows nothing. Please take your leather jacket and resign. Thanks. pic.twitter.com/tHLhdEKEa8