Fleischfressende Eichhörnchen: Hier gehen die Nager auf Jagd

Normalerweise kennt man Eichhörnchen als die schnellen, flinken Tiere, die Nüsse sammeln und sich in den Bäumen verstecken.

Doch eine aktuelle Entdeckung hat die Vorstellung von diesen Nagetieren auf den Kopf gestellt. Forscher aus Kalifornien haben erstmals nachgewiesen, dass bestimmte Eichhörnchen-Arten auch aktiv Jagd auf Mäuse machen. Eine bahnbrechende Erkenntnis, die Fragen über das Ernährungsverhalten dieser Tiere aufwirft.

Eichhörnchen in Kalifornien jagen Mäuse

Kalifornien, USA. In den letzten Monaten haben Forscher aus den Vereinigten Staaten etwas Außergewöhnliches beobachtet: Eichhörnchen, die bislang als friedliche Pflanzenfresser bekannt waren, gehen aktiv auf die Jagd nach Mäusen. Genauer gesagt, wurde diese Jagd bei einer speziellen Unterart von Eichhörnchen, den kalifornischen Zieseln, nachgewiesen. Die wissenschaftliche Untersuchung wurde am 18. Dezember 2024 im renommierten Journal of Ethology veröffentlicht und hat für viel Aufsehen gesorgt.

They may have twitchy noses and a quizzical expression but ground squirrels are not as cuddly as they appear: researchers have found they repeatedly hunt and eat voles, decapitating their prey and pulling flesh from the torso. pic.twitter.com/hLCWXaHFM5 — Eddie Du (@Edourdoo) December 19, 2024

Die überraschende Jagd der Eichhörnchen

Die Forscher hatten 74 Tiere dieser speziellen Eichhörnchen-Art über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Das erstaunliche Ergebnis: Rund 42 Prozent der Tiere gingen aktiv auf die Jagd nach Wühlmäusen. Dies ist ein Verhalten, das bislang in der Wissenschaft nicht beobachtet wurde. Die Tiere, die sonst hauptsächlich als Körner- und Pflanzensammler bekannt sind, scheinen in der Lage zu sein, ihre Ernährung auf tierische Beute auszudehnen.

Vole hunting: novel predatory and carnivorous behavior by California ground squirrels



In our new video article in @J_Ethology we document the emergence of this exciting behavior following a population explosion of California voles https://t.co/MSz00Ig87o pic.twitter.com/Wl4HxegFGs — Sonja Wild (@wild_sonja) December 18, 2024

Jennifer Smith, die Leiterin der Studie und Autorin des Berichts, zeigte sich von den Ergebnissen überrascht: „Es war ein völlig unerwartetes Verhalten“, so die Forscherin. Sie fügte hinzu, dass es für die Wissenschaftler eine „bahnbrechende Entdeckung“ sei, Eichhörnchen als Allesfresser zu identifizieren. Diese Erkenntnis könnte unser Verständnis der Ernährung dieser Tiere und ihre Rolle im Ökosystem neu definieren.

Eine wichtige Erkenntnis für die Wissenschaft

Jennifer Smith betonte in ihrem Statement, dass dieses Verhalten der Eichhörnchen ein besonders wertvolles Beispiel für die komplexen und oft unerforschten Aspekte der Natur ist. Sie erklärte, dass die Beobachtungen „ein ganz besonderes Licht auf den Fakt werfen, dass wir als Menschen noch so viel von unserer Umwelt lernen können“.

We observed 74 events of squirrels hunting, killing, consuming and competing over voles at our long-term field site at Briones Regional Park. Squirrels of all age and sex classes engaged in the behavior, highlighting their dietary and behavioral flexibility. pic.twitter.com/daJVpbuXxm — Sonja Wild (@wild_sonja) December 18, 2024

Auch wenn der Mensch als überlegene Spezies gilt, gibt es in der Natur noch zahlreiche Geheimnisse zu entdecken.