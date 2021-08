Flucht vor Gewalt der Taliban

Es sind dramatische Bilder: Tausende versuchen vor Taliban-Regime zu flüchten.

Kabul. Tag 2 der neuen Taliban-Herrschaft – und erneut strömten Tausende verängstigte Afghanen zum Flughafen in Kabul, um das Land zu verlassen. Nach den chaotischen Szenen vom Montag ­sicherten 6.000 US-Marines das Flugfeld – die USA wollen pro Tag bis zu 9.000 Menschen ausfliegen. Am Sonntag hatte ein US-Pilot einer ­C-17-Frachtmaschine 640 Menschen nach Doha geflogen – während ein deutscher A400M-Frachter nur 7 (!) Passagiere mitnahm. Am Dienstag gaben auch die Deutschen Gas und flogen in einem Flieger 120 Menschen aus.

Taliban machen jetzt Jagd auf Frauen

Und die Taliban? Sie haben Kreide gefressen und verkündeten in einer ersten Pressekonferenz eine Amnestie für Regierungsmitarbeiter. Und dass sie die Rechte der Frauen respektieren wollen. Die Wirklichkeit in Kabul dürfte aber ganz anders ausschauen: Verängstigte Frauen, Mädchen und Kinder verbarrikadieren sich aus Angst vergewaltigt und als Sex-Sklavinnen verschleppt zu werden in den Häusern.

Taliban-Jagd. Laut Sun soll es vielmehr Todeslisten der Taliban geben – und sie schon von Tür zu Tür gehen. Auch von einer regelrechten Jagd auf Frauen ist hier die Rede. Jedenfalls sollen Taliban-Kämpfer, die sich zurückgelassene US-Waffen angeeignet haben, die Bevölkerung terrorisieren. Und: Es gibt Berichte aus Kandahar von ersten Hinrichtungen.

News-TV sendet weiter. Doch es gibt auch die tapferen Reporterinnen des TV-Nachrichtensenders Tolo, der bis zuletzt weiter aus Kabul berichteten. Unbeeindruckt von den Taliban standen sie auf den Kabuler Straße, um zu erzählen, was passiert.