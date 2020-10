Flüchtlinge kamen mit Privatjet und baten um Asyl

Als die Bundespolizei genauer hinschaute, erzählte die vierköpfige Familie von ihrem Schicksal.

Am vergangenen Freitag kontrollierte eine Beamter der deutschen Bundespolizei am "General Aviation Terminal" in München einen Privatjet, der aus Istanbul nach Deutschland gekommen war.

Darin befand sich laut "Bild" eine vierköpfige irakische Familie. Laut Aussage des Handling-Agenten der Reisenden, die angaben Diplomaten zu sein, waren sie auf dem Weg in die Karibik. Traumziel: Dominica.

Der Ausflug nach München sei nur als Zwischenstopp geplant gewesen. Doch den Polizisten machte eines stutzig. Keiner in der Familie sprach die für Diplomaten sonst so wichtigen Sprachen Englisch oder Französisch. Also wurden die Akkreditierungskarten überprüft und es stellte sich heraus, dass die Papiere gefälscht waren.

Daraufhin packte der 12-jährige Sohn der Familie aus und offenbarte, dass sie auf der Flucht seien. Die Eltern beschrieben anschließend, wie der Vater der Frau, ein streng religiöser Mann, verlange, dass sie und ihre erst siebenjährige Tochter nach islamischem Recht beschnitten werden müssten. Sie und ihre Familie sträuben sich aber dagegen, woraufhin sie von ihrem eigenen Vater bedroht wurden.

Der 49-jährige Vater erklärt daraufhin, dass er seinen ganzen Besitz im Norden des Iraks aufgegeben habe und vor sechs Tagen mit seiner Familie in die Türkei geflohen ist. Dort habe er einen Schlepper gefunden, der für 60.000 Euro seine Familie nach München flog. Am Ende bat die irakische Familie um Asyl in Deutschland. Die Überprüfung des Anrtags sei derzeit im Gange, berichtet das Blatt. Die Familie wurde in ein bayrisches Asylzentrum weitergeleitet. Gegen die Schlepper wurden Ermittlungen eingeleitet.