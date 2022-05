Flugzeug mit 22 Menschen an Bord in Nepal vermisst

Ein Passagierflugzeug mit 22 Menschen an Bord wird nach Angaben der Polizei in Nepal vermisst.

Die Flugsicherung verlor den Kontakt zu der Maschine am Sonntag um kurz vor 10.00 Uhr, wie Polizeisprecher Bishnu Kumar KC sagte. Der Flieger der nepalesischen Fluggesellschaft Tara Air sei mit 19 Passagieren und drei Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Pokhara - einem beliebten Touristenziel rund 200 Kilometer westlich von Kathmandu - nach Jomsom gewesen.

Das schlechte Wetter in der Region erschwere die bereits laufende Suche nach dem vermissten Flugzeug. Am Flughafen von Pokhara brachen verzweifelte Angehörige in Tränen aus.