Forscher enthüllen: SO sah der Weihnachtsmann wirklich aus

Nach fast 1.700 Jahren haben Wissenschaftler das Gesicht des historischen Nikolaus von Myra rekonstruiert – und damit den Ursprung des Weihnachtsmanns neu beleuchtet.

Der Weihnachtsmann ist heute eine der bekanntesten Figuren der Weihnachtszeit. Doch wer war die historische Person, die dieser Ikone zugrunde liegt? Wissenschaftler haben erstmals das Gesicht von Nikolaus von Myra, einem frühen christlichen Heiligen, rekonstruiert. Ihre Arbeit bringt neue Einblicke in die Legende, die sich über Jahrhunderte entwickelte.

Das wahre Gesicht des Weihnachtsmanns

Die Ursprünge des Weihnachtsmanns lassen sich auf Nikolaus von Myra zurückführen, einen christlichen Bischof, der im 4. Jahrhundert in der Region lebte, die heute zur Türkei gehört. Dieser historische Heilige inspirierte über viele Jahrhunderte hinweg verschiedene Volksfiguren, darunter den niederländischen Sinterklaas und schließlich den amerikanischen Santa Claus.

Ikone des Heiligen Nikolaus in der Basilika San Nicolala, Bari, Apulien, Italien. © getty ×

Obwohl Nikolaus 343 n. Chr. starb, gibt es keine zeitgenössischen Darstellungen seines Aussehens. Die meisten Bilder entstanden Jahrhunderte später und beruhen oft auf Legenden statt auf historischen Fakten.

Forensische Wissenschaft ermöglicht neue Einblicke

Ein Team von Experten hat nun eine Gesichtsrekonstruktion durchgeführt, basierend auf dem Schädel von Nikolaus. Dieser wurde in den 1950er Jahren von Luigi Martino unter wissenschaftlicher Aufsicht des „Centro Studi Nicolaiani“ (einer Forschungsinstitution in Italien) untersucht. Die Ergebnisse der Rekonstruktion zeigen ein breites, robustes Gesicht, das laut Wissenschaftlern an den Weihnachtsmann erinnert, wie er heute dargestellt wird.

Santaklausa reālais portrets

Tā vismaz daži kaulu pētnieki sazīmējušihttps://t.co/dT0haQSEzD pic.twitter.com/AGvyUSQsta — Es Pats???????? (@Tas_es_Pats) December 4, 2024

„Die Rekonstruktion zeigt ein starkes, aber sanftes Gesicht“, erklärte der leitende Wissenschaftler, Mr. Moraes. Interessanterweise ähnelt die Beschreibung des rekonstruierten Gesichts dem Gedicht A Visit from St. Nicholas (1823), besser bekannt als Twas the Night Before Christmas.

Gesundheit und Leben des Heiligen

Die Untersuchung der Überreste von Nikolaus offenbart auch Details über seinen Gesundheitszustand. Er litt offenbar unter chronischer Arthritis, die ihm Schmerzen bereitete, sowie unter einem dicken Schädelknochen, was auf häufige Kopfschmerzen hindeuten könnte. Seine Ernährung bestand wahrscheinlich größtenteils aus pflanzlichen Nahrungsmitteln, wie es in seiner Region üblich war.

Vom Heiligen zur Legende

Nikolaus von Myra war für seine großzügigen Taten bekannt. Eine der berühmtesten Geschichten erzählt, wie er drei Mädchen vor der Prostitution rettete, indem er ihnen heimlich Geld für ihre Mitgift zukommen ließ. Nach seinem Tod wurden ihm zahlreiche Wunder zugeschrieben, darunter die Rettung von Schiffen in Seenot und die Wiederbelebung von drei Kindern.

Experts reveal TRUE face of Santa Claus for first time in 1,700 years https://t.co/hi9mdludOi via @MailOnline — Janet Nelson (@JanetNe73624057) December 4, 2024

Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich die Verehrung von Nikolaus weiter. Die Reformation im 16. Jahrhundert führte in vielen Ländern zur Ablehnung von Heiligenverehrung, doch in den Niederlanden blieb die Figur von Sinterklaas populär. Mit niederländischen Kolonisten gelangte die Tradition nach New York, wo sie zum Santa Claus wurde. Die moderne Darstellung des Weihnachtsmanns wurde stark von den Illustrationen des Karikaturisten Thomas Nast geprägt, die erstmals 1863 veröffentlicht wurden. Nasts Bilder basierten auf dem Gedicht von Clement Clarke Moore und formten das Bild des Weihnachtsmanns, das wir heute kennen.