Frankreich ruft höchste Terror-Warnstufe aus

Premier kündigt ''harte'' Reaktion au Anschläge an.

Paris. Nach der Messerattacke mit mindestens drei Toten in Nizza und einer ähnlichen Attacke in Avignon hat die französische Regierung am Donnerstag die höchste Terror-Warnstufe ausgerufen. Sie wird landesweit gelten. Die Antwort der Regierung auf die Anschläge werde "hart und unerbittlich" sein, erklärte Premierminister Jean Castex vor der Nationalversammlung.

Castex verurteilte den Anschlag in Nizza als "ebenso feige wie barbarische Tat, die das ganze Land in Trauer versetzt".