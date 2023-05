Frau hielt ihren Mann gefangen – um Affäre zu starten

Tom Somerset-How wurde von seiner Ehefrau jahrelang gefangen gehalten.

Dieser Fall erschütterte Großbritannien. Sarah Somerset-How soll ihren hilfsbedürftigen, behinderten Ehemann Tom jahrelang vernachlässigt und versklavt haben. Nun wurde sie wegen moderner Sklaverei und Misshandlung schuldig gesprochen.

Das Martyrium fing an, als das Paar 2016 in ein neues Haus in Chichester zog. Sarah begann wenig später eine Affäre mit dem Pfleger ihres Mannes und „versklavte“ ihren Gatten fortan zusammen mit ihrem Geliebten. „Er blieb bis zu neun Stunden am Stück im Bett, nur mit einer Urinflasche und einer Packung Chips“ so der Staatsanwalt vor Gericht. Duschen gehen durfte der studierte Historiker, der im Rollstuhl sitzt, nur einmal die Woche, seine Zähne putzte sie ein ganzes Jahr nicht.

Frau brauchte sein Geld

2012 war das Ehepaar noch glücklich

„Die Angeklagten behandelten ihn wie ein Stück Eigentum und nicht wie einen Menschen, um den sie sich hätten kümmern müssen“, so der Staatswanwalt weiter. „Ich habe wochenlang das Bett nicht verlassen. Einmal lag ich sogar fünf Wochen lang im Bett“, sagte Tom Somerset-How vor Gericht aus. Im Juli 2020 gelang es schließlich Tom einen Freund zu informieren. Dieser alarmierte die Polizei, welche den „Gefangenen“ schließlich befreien konnte.

Tom Somerset-How sitzt im Rollstuhl

Im Prozess wurde auch das Motiv der Ehefrau publik. Sie hatte sich gegen eine Scheidung entschieden, weil sie finanziell von ihrem Mann abhängig war. Sarah Somerset-How soll zusammen mit ihrem Geliebten Toms Erbe verprasst haben.