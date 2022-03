Eine Frau und ihre vier Kinder sind in Frankreich tot in einer Wohnung gefunden worden.

Derzeit liefen Untersuchungen, um die Todesursache festzustellen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstag. Sicherheitskräfte entdeckten die fünf Toten demnach am späten Freitagabend in der ostfranzösischen Stadt Grenoble.

Anrainer hatten die Polizei zuvor wegen eines Geruchs, der aus der Wohnung kam, gerufen. Französische Medien berichteten, dass die Kinder zwischen drei und zwölf Jahre alt waren.