Frau wird übers Babyfon beim Sex mit Affäre erwischt

Ein Mann hat seine Frau beim Fremdgehen erwischt - wegen eines Babyfons im Schlafzimmer.

Eigentlich dient ein Babyfon ja der Überwachung eines schlafenden Babys, in diesem Fall war aber etwas ganz anderes zu hören. Marek Fecko war gerade in der Arbeit, als das Gerät einen Alarm auf sein Handy schickte. Auf seinem Smartphone hörte der in England lebende Slowake dann aber nicht sein schreiendes Kind, sondern seine stöhnende Frau. Wie die "Daily Mail" berichtet, hatte der 47-Jährige seine Partnerin beim Seitensprung im Ehebett erwischt.

Fecko raste wutentbrannt nach Hause und machte sich auf die Suche nach dem anderen Mann, der sich ausgerechnet als ein Arbeitskollege herausstellte. Dieser versuchte sich aus der Bredouille zu ziehen, wurde vom betrogenen Ehemann aber noch im Auto erwischt. Fecko drohte mit einem Messer und sagte dabei „Ich werde dich töten!“. Diese Drohung hatte aber ein Nachspiel, der 47-Jährige wurde angezeigt und wurde nun von einem Gericht zu 120 Stunden Sozialdienst verurteilt.

Während der Verhandlung wurde ein kurioses Detail des Seitensprungs bekannt. Die Ehefrau war sich demnach sogar bewusst, dass sich ein Babyfon im Schlafzimmer befand. Sie drehte das Gerät extra zur Wand, damit die Kamera den Sex nicht aufnimmt. Sie vergaß aber offenbar, das Mikrofon auszuschalten.