Ganze Familie von Felsbrocken erschlagen

Eigentlich hätte es ein schöner Tag am Meer werden sollen. Er endete mit einer Tragödie.

Brasilien. Ein ganze junge Familie kam im Nordosten Brasiliens nach einem Unglück am Strand Pipa im Bundesstaat Rio Grande do Norte ums Leben. Mutter, Vater, Kind und ihr Hund starben als sich Felsbrocken von der Steilküste lösten und auf die Familie stürzten. Als Helfer herbei eilten, konnten sie Mutter Stella Souza (†33), Vater Hugo Pereira (†32) und den Familienhund nur noch tot vorfinden. Der sieben Monate alte Sol Souza lag in den Armen seiner leblosen Mutter – er atmete noch. Er wurde ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht, wo der Kleine aber schließlich seinen schlimmen Verletzungen erlag.

© Facebook

Das Video einer lokalen Fernsehstation zeigt wie aufgeregte Menschen sich an der Unfallstelle, direkt unter dem Steilhang, versammeln. Direkt darunter dürften die Eltern im Schatten der Felsen ihren Platz aufgeschlagen haben. Für die Studentin Stella und ihren Hugo, Manager eines kleinen Hotels, war es der einzige gemeinsame freie Tag der Woche.

#FalaTV - Falésia desaba e mata soterrados pai, mãe, filho de 1 ano e cachorro. Foi na Praia da Pipa em Tibau do Sul no Rio Grande do Norte. pic.twitter.com/rrXSbhw4Cq — FalaTV.org (@FalaTVoficial) November 17, 2020

Die jungen Eltern waren sich offenbar der Gefahr nicht bewusst. Laut Fábio Pinheiro, Sprecher der Gemeinde Tibau do Sul, sei bekannt gewesen, dass die von Wind und Wetter gebeutelte Steilküste instabil war. Mehrere Schilder am Strand würden die Besucher auf einen möglichen Steinschlag aufmerksam machen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen, sagte Pinheiro.