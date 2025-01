Geheime Umfrage-Daten kündigen Wahl-Beben an

Kommt es bei der Deutschland-Wahl doch noch zur großen Überraschung?

In weniger als sechs Wochen wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Aktuellen Umfragen zufolge liegt die Union aus CDU/CSU mit 31 Prozent klar vorne. Dahinter folgen AfD (22 %), SPD (15 %) und Grüne (13 %).

Was wie eine sichere Bank für CDU-Chef Merz aussieht, könnte in den Wochen vor der Wahl aber noch einmal spannend werden. Die BILD hat nun „geheime“ Umfrage-Daten veröffentlicht, die normalerweise nicht öffentlich ausgewiesen werden. Diese zeigen, wie viele sichere und potenzielle Stimmen die Parteien haben – sprich, wie stark oder schwach eine Partei noch werden kann.

Wahl könnte knapp werden

Besonders brisant sind dabei die Daten für die Union. CDU/CSU kommen in der aktuellen Umfrage auf 31 Prozent, aber nur 22 Prozent sind sich bereits sicher, dass sie die Konservativen wählen. Merz könnte also noch Stimmen an SPD, AfD, Grüne oder FDP verlieren. Im schlimmsten Fall könnte die rechtspopulistische AfD die Union sogar noch überholen. 30 Prozent können sich prinzipiell vorstellen, die Partei von Alice Weidel zu wählen.

Das größte zusätzliche Potenzial hat die SPD unter Kanzler Scholz, die derzeit in Umfragen nur auf 15 Prozent kommt. Insgesamt können sich aber 37 Prozent der Deutschen vorstellen, die Sozialdemokraten zu wählen. Falls es der SPD wie bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkampf-Endspurt noch gelingt, viele Wähler zu mobilisieren, könnte das Rennen weit knapper werden, als es derzeit aussieht.