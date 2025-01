Kann die AfD jetzt sogar noch die Union einholen?

Die Rechtspopulisten holen unter Alice Weidel weiterhin auf.

Knapp sechs Wochen vor der deutschen Bundestagswahl geht es für AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel in den Umfragen weiter nach oben. In der aktuellen INSA-Erhebung für die BILD kommt die AfD bereits auf 22 Prozent und liegt damit deutlich vor der Kanzlerpartei SPD (15 Prozent).

Obwohl die Union aus CDU/CSU mit 31 Prozent noch klar vorne liegt, schrillen bei Merz und Co. die Alarmglocken. „Die Wahl in diesem Jahr könnte knapper ausgehen als heute vermutet“, so INSA-Chef Hermann Binkert. Mittlerweile können sich bereits 30 Prozent vorstellen, die AfD zu wählen.

Bei der CDU befürchtet man nun bereits einen ähnlichen Verlauf wie bei der letzten Bundestagswahl 2021, als man nach großem Vorsprung in den Umfragen trotzdem nur Zweiter wurde. Dieses Mal scheint die Union aber schon zu weit vorne zu liegen. „Es ist unwahrscheinlich, dass am Ende die AfD vorne liegt“, so Binkert.