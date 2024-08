Geköpfter auf Alm: Jetzt sogar Mordermittlungen

Der Schuhplattler wurde mit einer Kettensäge geköpft. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel.

Es sind Szenen wie aus einem Horror-Film, die sich auf einer Alm im Südtiroler Ort Terenten (zwischen Brixen und Bruneck) abspielten. Passanten fanden auf der Raffalt-Alm auf 1.600 Metern die Leiche des Waldarbeiters Aaron E. Der Körper des 24-Jährigen war blutüberströmt, sein Kopf fast abgetrennt.

Die italienische Polizei ging zunächst davon aus, dass sich der junge Mann bei Forstarbeiten mit seiner Kettensäge teilenthauptet hat. Mehrere Details machten die Ermittler dann aber stutzig.

Die Leiche wurde auf einer einsamen Alm gefunden © Carabinieri Brixen ×

Details machen stutzig

Aaron E. hatte eine Rave-Party im 45 Kilometer entfernten Barbian besucht und war dann mitten in der Nacht auf die einsame Alm auf 1.600 Meter Seehöhe gefahren. Der 24-Jährige trug Sneakers und Jeans – ein Outfit, das sich wohl nur schlecht zum Bäumefällen eignet. Zudem fanden die Ermittler im Jeep des Südtirolers eine zweite Motorsäge. Wem die Kettensäge, die neben der Leiche gefunden wurde, gehört, ist hingegen unklar.

Gerüchten zufolge soll sich eine zweite Person auf der Raffalt-Alm befunden haben. Die Polizei hat deshalb auch Mordermittlungen aufgenommen. Medienberichten zufolge wurde inzwischen auch ein zweites Auto beschlagnahmt.

Unterdessen trauert ganz Südtirol um den 24-Jährigen. Aaron E. war ein begeisterter Schuhplattler. „Seine Leidenschaft beim Platteln, die Freude in seinem Gesicht und seine Geselligkeit beim Feiern wird uns stets in guter Erinnerung bleiben“, schreibt die Musikkapelle bei Facebook. Auch der Bürgermeister von Terenten spricht sein Beileid aus. „Aaron war ein fröhlicher junger Mann und sehr aktiv in den Vereinen des Dorfes. In einem Ort mit 1800 Einwohnern kennt jeder jeden“, so Reinhold Weger gegenüber „Südtirol News“.