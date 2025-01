Gibt es "bald" einen neuen Kontinent?

Afrika teilt sich und das wortwörtlich. Ein gigantischer Riss in der Erde teilt den Kontinent auf und führt zu Geburt eines neuen Erdteil.

Im Jahr 2005 tauchte plötzlich ein über 56 Kilometer langer Riss in der äthiopischen Wüste auf. Dieser hat sich seitdem jedes Jahr um mehr als einen cm vergrößert.

Schneller als gedacht

Die Wissenschaftler glaubten, dass die Teilung erst in mehreren zehn Millionen Jahren geschehen wird. Jetzt hat aber der Professor Ken Macdonald von der University of California eine neue Schätzung. Er glaubt, die Teilung könnte schon in einer bis fünf Millionen Jahren erfolgen.

Durch die Spaltung würde ein neuer Ozean und Kontinent entstehen. Macdonald sagte zur Daily Mail: "Das Wasser des Indischen Ozeans könnte eindringen und das heutige ostafrikanische Grabenbruchgebiet überfluten." Laut ihm würde der neue Ozean so tief wie der Atlantik sein, wenn weiteres Wasser in die Spalte reinfließt.

Riss führt durch mehrere Länder

Die Spuren des Risses sind schon in einigen Ländern zu sehen. Die Spalte geht durch Somalia, Kenia, Tansania und die Hälfte von Äthiopien. Der neue Kontinent hat schon einen Namen. Er soll "Nubian Kontinent" heißen.

Laut dem Forscher werden wir in unserer Lebenszeit nicht den neuen Ozean sehen, aber die Folgen der Teilung spüren. Die Spaltung führt nämlich zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.