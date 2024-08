Giftiger Todesfisch breitet sich jetzt in Urlaubs-Paradies aus

Er ist ein Todesfisch und er breitet sich jetzt in den Urlaubsparadiesen aus.

Tetrodotoxin führt innerhalb von Minuten zu einer Lähmung der Skelett- und Atemmuskulatur. Typische Symptome einer Vergiftung sind Taubheitsgefühle, Kribbeln, Übelkeit, Erbrechen und im schlimmsten Fall Atemlähmung und Herzstillstand.

Giftigste Fisch der Welt

Der Hasenkopf-Kugelfisch, einer der giftigsten Fische der Welt, ist aus dem Roten Meer eingewandert und wird im bei Deutschen beliebten Mittelmeer immer häufiger gesichtet. Kürzlich fing ein Fischer vor Kroatien gleich sieben dieser tödlichen Exemplare in seinem Netz.

Auf der Insel Ceja an der Adria entdeckte ein Angler vor Kurzem ebenfalls diesen extrem giftigen Fisch. Wissenschaftler der Universität Pula vermuten, dass der Klimawandel und die steigenden Wassertemperaturen die Verbreitung des Hasenkopf-Kugelfischs begünstigen. Ursprünglich stammt diese Art aus dem Indopazifik. In den vergangenen Jahren hat sich der Fisch aufgrund der Erwärmung von Osten her schnell im Mittelmeer verbreitet und zieht weiter nach Westen und Norden. In Ländern wie der Türkei, Zypern, Sizilien, Malta und Griechenland ist er schon länger bekannt.

Furchtbares Gift

Der Hasenkopf-Kugelfisch enthält das hochwirksame Nervengift Tetrodotoxin (TTX), das stark toxisch ist. Bereits eine geringe Menge von ein bis zwei Milligramm ist für einen Menschen tödlich und reicht aus, um etwa 30 Erwachsene zu töten. Das Gift befindet sich in den Keimdrüsen, der Leber und auf der Haut des Fisches. Auch die Stacheln auf der Oberseite sind extrem giftig, sodass schon eine Berührung gefährlich sein kann. Noch riskanter ist der Verzehr des Fisches, wenn er unsachgemäß zubereitet wird. Eine Vergiftung führt zum Ersticken bei vollem Bewusstsein, und es gibt kein Gegenmittel. Nur eine künstliche Beatmung, bis das Gift abgebaut ist, kann in einem solchen Fall helfen.