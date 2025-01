Golf von Amerika: Google ändert schon seine Karten

Der Internetriese Google reagiert auf die Umbenennung des "Golfs von Mexiko" durch US-Präsident Donald Trump per Dekret.

Sobald die Änderung im US-Geographic Names System offiziell sei, werde er in Google Maps für US-Nutzer künftig als "Golf von Amerika" bezeichnet, teilte das Unternehmen auf dem Kurznachrichtendienst X am Dienstag mit.

In Mexiko bleibe es bei der Bezeichnung "Golf von Mexiko". Außerhalb der USA und Mexikos würden Nutzer auf Google Maps beide Namen sehen.

Trump ordnete die Namensänderungen (etwa auch die Unbenennung non Berg Denali in Alaska in Mount McKinley) wenige Stunden nach seinem Amtsantritt am Montag als Teil einer Reihe von Maßnahmen an und löste damit ein Wahlversprechen ein. Für den Sprachgebrauch in den USA ist eine Umbenennung ohne Zustimmung der Anrainerstaaten möglich. Allerdings müssen sich andere Staaten sowie die Vereinten Nationen und weitere internationale Organisationen nicht an Trumps Vorstoß halten.