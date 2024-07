Gotische Kathedrale von Rouen steht in Flammen

Am Spitzturm der gotischen Kathedrale "Notre-Dame de l’Assomption" im französischen Rouen ist ein Feuer ausgebrochen, wobei dicke Rauchwolken zu sehen sind. Die Ursache des Brandes sei unbekannt, schrieb Bürgermeister Nicolas Mayer-Rossignol am Donnerstag im Onlinedienst X. Der Vierungsturm aus dem 19. Jahrhundert wird derzeit renoviert.

Es seien 33 Feuerwehrfahrzeuge und 63 Feuerwehrleute im Einsatz, erklärte der Bürgermeister. Der Vierungsturm aus dem 19. Jahrhundert wird derzeit renoviert und ist von einem Gerüst umgeben. Nach Informationen der Präfektur ist bisher unklar, ob der hölzerne Dachstuhl vom Brand betroffen ist.

????????????BREAKING: NOTRE DAME CATHEDRAL ON FIRE



Black smoke billowed from the spire of the Cathedral in Rouen, France, as it was engulfed in flames.



The cathedral spire was undergoing work that involved large scaffolding structures being put in place.pic.twitter.com/uSzjsUNoxY