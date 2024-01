Größte Raketen-Fabrik der Hamas-Terroristen zerstört

Erfolg im Kampf gegen den Terror. Die Streitkräfte Israels (IDF) haben die größte Raketen-Produktion zerstört. Hier haben Hamas-Terroristen Tausende tödliche Geschosse gebaut, die gegen Zivilisten im Einsatz waren.

Laut IDF war es eine ganze Industrie-Zone innerhalb der berüchtigten Terror-Tunnel (erstrecken sich über 500 Kilometer unter Gaza, um100 Km länger als das Londoner U-Bahn-System).

The IDF says it has completed demolishing Hamas’s main rocket and weapon manufacturing industrial zone in the central Gaza Strip, along with a vast tunnel network beneath it that houses some of the facilities.



Parts of the facility were shown to reporters, including yours truly,… pic.twitter.com/KX8m5P3mFK