Größter Hund der Welt verliert Bein und stirbt

Krebs-Drama: Dogge Zeus starb in den Armen seines Frauchen.

Im vergangenen Jahr wurde Dogge Zeus mit seinen unglaublichen 1,80 Metern von Guinness World Records zum größten lebenden männlichen Hund ernannt. Wenig später wurde der Riesen-Hund allerdings schwer krank.

© Guinness World Records

Die Tierärzte stellten Knochenkrebs fest. Um sein Leben zu retten, musste Zeus das vordere rechte Bein amputiert werden. Obwohl die Operation erfolgreich verlief, bekam die Dogge in Folge eine Lungenentzündung und starb nun am Dienstag in den Armen seines Frauchen Brittany, die ihren Hund bis zum Schluss kraulte.

© Guinness World Records ×

Brittany aus Bedford im US-Bundesstaat Texas hatte die Dogge mit acht Wochen erhalten. Der Hund wuchs und wuchs und wurde schließlich 1,80 Meter groß. Die Dogge musste täglich 12 Schüsseln Futter fressen, um satt zu werden.