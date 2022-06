Großbrand: Riesige Rauchsäule über Rom

Mehrere Familien und ein Ferienzentrum mussten evakuiert werden, da die Flammen auf Gärten und private Gebäude übergriffen.

Rom. In der Stadt Rom ist ein schwerer Brand ausgebrochen. In einem nordwestlichen Außenbezirk Roms tobten die Flammen auf einem Gelände mit Gestrüpp und zerstörten einige Lagerhallen, in denen sich auch 50 Flüssiggasflaschen befanden, was mehrere Explosionen verursachte, berichteten italienische Medien. Mehrere Familien und ein Ferienzentrum mussten evakuiert werden, da die Flammen auf Gärten und private Gebäude übergriffen.

#Roma, #incendio Aurelia zona Massimina: prosegue intervento #vigilidelfuoco, fiamme abbassate ma ancora attive e alimentate dal vento che favorisce la ripresa. Squadre a protezione delle abitazioni [#27giugno 17:00] pic.twitter.com/MQDZ4j8cBO — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 27, 2022

Den Angaben der Feuerwehr zufolge brannten mehrere Campingwagen. Teams der Feuerwehr, des Zivilschutzes und der Polizei waren im Einsatz. Einige Personen mussten wegen Rauchvergiftung ins Gemelli-Krankenhaus eingeliefert werden. Eine schwarze Rauchwolke war in mehreren Stadtteilen zu sehen. Der Wind wehte Asche bis ins Stadtzentrum. Die Flammen schlugen auch im Gebiet Ponte di Nona im Süden Roms. Das Eingreifen der Feuerwehr rettete einige Schuppen vor der Zerstörung, von denen einer als Zwinger genutzt wurde. 20 Welpen konnten gerettet werden.

???? #Roma, #incendio sterpaglia coinvolge rimessaggio camper sull’Aurelia nei pressi del GRA. Squadre #vigilidelfuoco stanno intervento per spegnere le fiamme che stanno interessando i mezzi provocando esplosioni di bombole di gpl in dotazione [#27giugno 16:00] pic.twitter.com/Re8lzwDbud — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 27, 2022

Feuer auch in Bari

Nicht nur in Rom lodern Brände. Im Norden der Adria-Hafenstadt Bari wurde ein Kiefernwald vollständig von den Flammen vernichtet. Seit Sonntag wütet dort ein Feuer, das eine Gesamtfläche von 150 Hektar betrifft: An den Löscharbeiten waren auch zwei Canadair-Löschmaschinen beteiligt. Wegen Dutzenden von Bränden in der Umgebung von Palermo gingen Flächen in Hektargröße mit mediterranem Buschwald und Gestrüpp in Rauch auf. Auch die Emilia Romagna ist betroffen: mehrere Brände wüteten in der Provinz Ravenna, während in der Nähe von Arezzo die Wälder der Ortschaften Bivignano brennen.