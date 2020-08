Großbritannien: Quarantänepflicht für Österreich-Einreisende

Die Briten verhängten wieder eine Quarantänepflicht für Einreisende aus mehreren Ländern, darunter auch Österreich.

Nicht nur Österreich gibt Reisewarnungen auch. Auch andere Länder ergreifen Maßnahmen für Reisende nach Österreich. So kam es, dass Großbritannien am Donnerstag über Einreisende aus Österreich eine Quarantänepflicht verhing. Ab jetzt müssen Menschen, die aus Österreich nach London & Co. kommen, sich für zwei Wochen in die Selbstisolation begeben.

Grund für die neue Regelung seien aus britischer Sicht die steigenden Infektionszahlen bei uns. Die Liste der quarantänepflichtigen Länder wurde aber auch um Kroatien und Trinidad und Tobago ergänzt. Portugal hingegen wurde von der Liste entfernt.

Zuvor hatte bereits Norwegen eine Reisewarnung für Österreich ausgesprochen.