Großfahndung nach Puigdemont in Barcelona

Die spanische Polizei hat in Barcelona eine Großfahndung unter dem Codenamen "Käfig" zur Ergreifung des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont eingeleitet

An allen größeren Ausfallstraßen aus der Metropole am Mittelmeer wurden Straßensperren errichtet. Polizisten kontrollierten jedes Fahrzeug, das aus der Stadt herauswollte, berichtete der staatliche Sender RTVE. In einigen Fällen wurden Kofferräume kontrolliert, Motorradfahrer mussten den Helm abnehmen.

Gefahndet werde nach einem weißen Auto, berichtete die Zeitung "El País", die von surrealen Szenen sprach. "Ich kann bestätigen, dass Puigdemont noch nicht verhaftet wurde", sagte eine Sprecherin des Innenministeriums der Region Katalonien. "Ich kann bestätigen, dass Straßensperren errichtet worden sind, um ihn zu finden."

Nach 7 Jahren Exil

Puigdemont war in der Früh nach fast sieben Jahren im Exil im Zentrum Barcelonas aufgetaucht. Umringt von führenden Politikern seiner Partei Junts ging er unbehelligt zu Fuß durch die Straßen und grüßte links und rechts. Die Polizei, die mit starken Sicherheitskräften vor Ort war, griff nicht ein, obwohl ein Haftbefehl gegen den 61-Jährigen besteht. Puigdemont war nach einem illegalen Unabhängigkeitsreferendum von 2017 und der anschließenden gescheiterten Abspaltung heimlich in einem Auto außer Landes geflohen.

Anschließend hielt Puigdemont eine kurze Ansprache vor einigen Tausend Anhängern in unmittelbarer Nähe des Regionalparlaments, wo die Wahl des Sozialisten Salvador Illa zum neuen Ministerpräsidenten Kataloniens bevorstand. "Heute bin ich hierhergekommen, um Sie daran zu erinnern, dass wir immer noch da sind, weil wir kein Recht haben, aufzugeben", sagte er und bezog sich auf seinen Kampf für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien.

"Wir haben kein Interesse daran, in einem Land zu leben, in dem die Amnestiegesetze nicht amnestieren", fügte Puigdemont hinzu. Er bezog sich auf die Weigerung der Justiz, die beschlossene Amnestie für Separatisten auch auf ihn anzuwenden.