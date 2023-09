Guinessbuch streicht Bergsteiger-Legende Messner einen Rekord

Durch eine Guinessbuch-Neuklassifizierung der ''wahren Gipfel'', also der höchsten Punkte der Achttausender Berge, verliert Reinhold Messner nun einen Eintrag im Rekord-Buch.

Das Guinnessbuch der Rekorde erschüttert mit seiner Neuklassifizierung die Welt der Bergsteiger. Für die Rekordbesteigung eines Achttausenders muss der "wahre Gipfel", also der höchste Punkt, zu Fuß und beweisbar erreicht werden. Alle, die von der Neuklassifizierung der echten Gipfel betroffen sind, wurden zurückgesetzt. Im neuen Guinnessbuch 2024 fehlt somit Reinhold Messner als Rekordhalter. Auch Gerlinde Kaltenbrunner ist durch die neuen Richtlinien nicht mehr die erste Frau, die ohne zusätzlichen Sauerstoff auf allen Achttausendern stand.

Seit Jahren gibt es in der Achttausender-Bergsteiger-Szene Kontroversen um die korrekte oder unkorrekte Identifizierung der Gipfel. So geht der deutsche Berg-Chronist Eberhard Jurgalski nach seinen Recherchen davon aus, dass viele Bergsteiger bereits vor dem Erreichen des echten Gipfels eines Achttausenders umgedreht hatten, weil sie der Meinung waren, bereits am Ziel zu sein.

Die Liste aller Achttausender

Mount Everest, 8.848m (Himalaya, Nepal/China) K2, 8.611m (Karakorum, Pakistan/China) Kangchendzönga, 8.586m (Himalaya, Nepal/Indien) Lhotse, 8.516m (Himalaya, Nepal/China) Makalu, 8.485m (Himalaya, Nepal/China) Cho Oyu, 8.188m (Himalaya, Nepal/China) Dhaulagiri, 8.167m (Himalaya, Nepal) Manaslu, 8.163m (Himalaya, Nepal) Nanga Parbat, 8.125m (Himalaya, Pakistan) Annapurna, 8.091m (Himalaya, Nepal) Hidden Peak (Gasherbrum I), 8.080m (Karakorum, Pakistan/China) Broad Peak, 8.051m (Karakorum, Pakistan/China) Gasherbrum II, 8.034m (Karakorum, Pakistan/China) Shishapangma, 8.027m (Himalaya, China)

Nach Jurgalskis Recherchen haben Reinhold Messner und Hans Kammerlander 1985 auf der Annapurna (8.091m) an einer Stelle des Gipfelgrates umgedreht, die 65 Meter vom höchsten Punkt entfernt liegt. So hat die Südtiroler Bergsteiger-Legende in Jurgalskis 8.000er-Liste nicht alle 14, sondern 13 Achttausender bestiegen.