× Hai-Alarm vor Kroatien: Tier schwimmt bis ans Ufer

Kroatien. Am Wochenende sorgte eine Hai-Sichtung für Aufregung im kroatischen Tisno, in der Nähe von Sibenik. Das Tier, ein Blauhai, verirrte sich und traute sich bis ans Ufer. Bei dem Hai handelt es sich um eine in der Adria vom Aussterben betroffene Art. Augenzeugen berichten, dass der Blauhai etwa eineinhalb Meter groß gewesen sei und sich den ganzen Tag am Ufer aufgehalten habe. Ein Foto zeigt wie nahe das Tier an die Urlauber-Boote heran schwamm. Die Augenzeugen hätten sogar versucht den Hai in das offene Meer zu locken – aber ohne Erfolg. Blauhai-Weibchen halten sich hin und wieder in Ufer-Nähe auf, da sie dort ihre Jungen zur Welt bringen.