Hai beißt Schwimmerin (32) in den Kopf

Vor der Küste Südaustraliens ist eine Frau von einem Hai attackiert und schwer am Kopf verletzt worden. Die 32-Jährige war zusammen mit einem Freund im Wasser, als das Tier angriff, wie der Sender 9News am Freitag berichtete. Der Hai habe sie auch ins Gesicht gebissen. Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Ortes Port Noarlunga südlich von Adelaide. Zahlreiche Notdienste waren im Einsatz und leisteten Erste Hilfe, bevor das Opfer in ein Krankenhaus gebracht werden konnte.

A 32-year-old woman has been pulled from the water at Port Noarlunga after she was bitten by a shark this afternoon.



She has been rushed to the Flinders Medical Centre with serious injuries to her face.



Swimmers were evacuated while a search for the shark was undertaken, but it… pic.twitter.com/q1DOAXjTNC