Handy-Explosion: Einkaufsbummel wird zur Feuer-Show

Ein tragischer Vorfall in Brasilien sorgt für Schlagzeilen: Beim Einkaufen gerät eine Frau plötzlich in Brand, als ihr Handy in der Hosentasche explodiert.

Die dramatischen Szenen wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Handy explodiert in Hosentasche: Frau erleidet schwere Verbrennungen Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Anápolis (Brasilien). Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie aus der Gesäßtasche einer Kundin plötzlich Flammen schlagen. In Panik beginnt die Frau, wild umherzuspringen, während ihr Begleiter verzweifelt versucht, sie festzuhalten und das Feuer zu löschen: Uma jovem ficou ferida depois de o telemóvel que trazia no bolso ter explodido enquanto fazia compras em Anápolis, no Brasil.



O telemóvel em causa, um Motorola Moto E32, incendiou-se rapidamente, provocando queimaduras de 1.º e 2.º grau.



A Motorola já está a investigar o caso. pic.twitter.com/V6u57Nj7rZ — Mundo Vivo (@mundo__vivo) February 10, 2025 Schwere Verletzungen durch die Explosion Laut dem brasilianischen Nachrichtenportal "G1" erlitt die Frau Verbrennungen ersten und zweiten Grades an Gesäß, Rücken, Händen und Haaren. Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt. Ehemann nennt betroffene Smartphone-Marke Der Ehemann der Verletzten erklärte, dass es sich bei dem explodierten Smartphone um ein Motorola E32 gehandelt habe. Das Gerät sei erst rund ein Jahr alt gewesen. Wie es zu der plötzlichen Explosion kam, ist bislang unklar. Hersteller untersucht den Vorfall Berichten zufolge hat sich Motorola mit der Frau in Verbindung gesetzt, um die Ursache des Vorfalls zu klären. Ob es sich um einen Produktionsfehler oder einen anderen Defekt handelt, bleibt abzuwarten. Mittlerweile wurde die verletzte Brasilianerin aus dem Krankenhaus entlassen. Körperlich erholt sie sich langsam, doch die seelischen Folgen belasten sie noch immer. "Sie ist von dem Vorfall schwer mitgenommen", erklärte ihr Lebensgefährte gegenüber lokalen Medien.