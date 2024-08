Harris wählt Minnesotas Gouverneur Walz als Vize-Kandidat

Der 60-jährige frühere Lehrer steht seit 2019 an der Spitze des 5,7-Millionen-Einwohner-Bundesstaates.

Washington. Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will zusammen mit dem Gouverneur des US-Staates Minnesota in den Wahlkampf ziehen. Tim Walz werde ihr Kandidat für den Vizeposten, wie US-Medien am Dienstag berichteten. Der 60-jährige frühere Lehrer steht seit 2019 an der Spitze des 5,7-Millionen-Einwohner-Staates. Er gilt als Politiker, der mit seiner einfachen Sprache auch zu Wählern ohne akademische Bildung Zugang findet.

