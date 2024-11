Heftige Explosion im Zentrum von Beirut

In der libanesischen Hauptstadt Beirut hat eine Explosion das Stadtzentrum erschüttert.

Libanesische Medien berichteten am Sonntag übereinstimmend über einen israelischen Luftschlag in dem Stadtviertel Ras al-Nabeh im Herzen der Küstenmetropole. Videos in sozialen Medien zeigten graue Rauchschwaden, die sich in den Straßen ausbreiteten. Zunächst war unklar, wem der Angriff galt.

Anders als sonst üblich hatte Israels Militär für den Stadtteil keinen Evakuierungsaufruf veröffentlicht, der Zivilisten helfen soll, sich in Sicherheit zu bringen. Mehrere solcher Aufforderungen gab es für die südlichen Vororte Beiruts, auch bekannt als Dahiya.

Zuvor hatte die israelische Luftwaffe bereits in zwei Wellen Angriffe geflogen. Diese galten nach Militärdarstellung Kommandozentralen und anderen Einrichtungen der proiranischen Hisbollah-Miliz.