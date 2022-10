Moderator Tim Cough (†55) erlitt während der Frühstücks-Show eines lokalen, britischen Radiosenders einen tödlichen Herzinfarkt

Das gab der Sender GenX Radio in einem Statement auf Instagram bekannt. Das Team sei "schockiert und unbeschreiblich am Boden zerstört" über seinen Tod. Cough wurde 55 Jahre alt und starb am Montagmorgen. Er hinterlässt seine Mutter, seinen Bruder, seine Schwester und seinen Sohn. Er begann seine Radio-Karriere 1986. Von denen, die ihn kannten wurde er als "ein warmer, fürsorglicher, lustiger Typ" beschrieben.

In der Stellungnahme heißt es weiter: "Mit schwerem Herzen müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser lieber Freund und Frühstücksmoderator Tim Gough heute Morgen verstorben ist, während er seine Sendung moderierte. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinem Sohn, seiner Schwester, seinem Bruder und seiner Mutter." James Hazell, Geschäftsführer von GenX Radio sagte: "Tim persönlich zu kennen, wie ich es über 30 Jahre lang getan habe, bedeutete, einen warmherzigen, fürsorglichen und lustigen Menschen zu kennen, den ich und meine Familie sehr liebten. Wir sind untröstlich über diese Nachricht."

Während der Sendung wurde die Musik plötzlich unterbrochen, ehe sie einige Minuten später wieder einsetzte. Cough befand sich während der Senung in seinem Haus in Lackford, Suffolk. Die genauen Todesumstände sind noch unbekannt.