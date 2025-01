Musk tanzt mit seinem Sohn auf Trumps Silvester-Feier

Tesla-Gründer Elon Musk feierte Silvester zusammen mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump in Mar-a-Lago, Trumps privatem Anwesen in Florida.

Ein virales Video zeigte Musk in einem schwarzen Anzug, tanzend mit seinem Sohn X auf den Schultern. Trump, ebenfalls im schwarzen Anzug, stand in der Nähe, hielt sein Handy und unterhielt sich mit Gästen.

Little X partying with Elon and DJT tonight at Mar a Lago. pic.twitter.com/lT64ItWTcq — Big Fish (@BigFish3000) January 1, 2025

Musk hat den Wahlkampf Trumps massiv finanziell unterstützt. Seit dessen Wahlsieg steht er eng an der Seite des 78-Jährigen. Trump hat den Geschäftsmann damit beauftragt, gemeinsam mit dem Unternehmer Vivek Ramaswamy in einem neu geschaffenen Gremium namens DOGE ("Department of Government Efficiency") Vorschläge zur Kürzung der Regierungsausgaben zu erarbeiten.

In der vergangenen Woche war Musk unter anderem wegen seiner Rolle bei den Haushaltsverhandlungen in die Kritik geraten. Der US-Kongress hatte erst in letzter Minute einen Regierungsstillstand abgewendet, nachdem Trump – wohl unter dem Einfluss von Musk – eine bereits ausgehandelte Einigung torpediert hatte.