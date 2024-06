Hier herrscht jetzt Wal-Alarm in Kroatien

An der kroatischen Küste wurden mehrere Wale gesichtet. Für Urlauber bedeutet das, es ist absolute Vorsicht geboten: "Bitte nicht nähern!"

Wer nach Kroatien in den Urlaub will, der muss jetzt auf der Hut sein. An der Küste sind nämlich Wale gesichtet worden. Der Wal-Alarm ist nicht ungefährlich.

Wale gesichtet

Ein Nationalpark auf der Insel Mljet in der Nähe von Dubrovnik warnt: "Am Montag, den 10. Juni 2024, erhielten wir mehrere Meldungen, dass im Mljet-Kanal zwischen Polač und Trstenik ein Wal gesichtet wurde."

Mehrere Walsichtungen

Was für Wale sich Kroatien nähern, ist noch nicht klar. Die genaue Tierart ist noch unbekannt. Auch deshalb müssen Badefans sich in Acht nehmen: "Bitte, nähern Sie sich ihm, dem Wal, nicht mit Schiffen und teilen Sie uns den Ort und die Zeit ihrer Sichtung unter np-mljet@np-mljet.hr mit", sagen die Experten. Schon vor Jahren wurden Wale in Kroatien gesichtet. 2016 waren es drei Pottwale. Sie sind häufiger in dieser Region. Pottwale sind auch massiv vom Aussterben bedroht und müssen deshalb geschützt werden.