Hier herrscht Taschendieb-Alarm

Diese Städte sind nicht nur Tourist-Hochburgen, sondern auch ein Mekka für Taschendiebe.

Massenhaft Touristen und viele Taschendiebe - eine toxische Mischung. Und ein Traum für die Langfinger.

Italien auf Platz eins

Eine Studie aus Großbritannien hat jetzt aufgedeckt, wo man besonders vorsichtig sein muss. Besonders in Italien, Frankreich und Spanien ist Vorsicht geboten. Ganz vorne, auf den ersten beiden Plätzen, stehen in Rom der Trevi-Brunnen und auf Platz zwei Paris mit dem Eifelturm.

In der Stadt der Liebe ist Vorsicht geboten

In der Stadt der Liebe sollte man auch am Arc de Triomphe, der Kathedrale Notre-Dame de Paris, dem Musée d’Orsay und dem Louvre vorsichtig sein. Auf den vorderen Rängen liegt außerdem Barcelona mit der Basilika Sagrada Família. In Deutschland muss man vor allem rund um das Brandenburger Tor, das Reichstagsgebäude, die East Side Gallery und das Holocaust-Mahnmal auf der Hut sein. Österreich und Wien wird von den Machern der Studie nicht genannt.

So schützt man sich vor Taschendieben

Aufmerksam bleiben und persönliche Gegenstände niemals unbeaufsichtigt lassen, das sind wichtige Maßnahmen, die Taschendieben das Leben schwer machen. Bei den wichtigsten Wertsachen sollte man sich überlegen, ob man sie beim Ausflug dabei hat oder lieber in de Safe sperrt. Auch eine Umhängetasche kann helfen, um auf der sicheren Seite zu sein.