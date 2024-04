HIER können Sie die nächste Sonnenfinsternis bestaunen

Bereits in zwei Jahren gibt es auf der beliebten Urlaubsinsel eine totale Sonnenfinsternis.

Millionen Menschen in Mexiko, den USA und Kanada haben am Montag eine totale Sonnenfinsternis erlebt. Ein solches Himmelsspektakel kommt vor, wenn der Mond zwischen der Sonne und der Erde durchzieht und dabei die Sonne komplett verdeckt. Beginnend über dem Pazifik zog sich der Kernschatten über den Norden Mexikos, überquerte die USA von Texas Richtung Nordosten bis nach Maine, streifte den Südosten Kanadas und endete über dem Nordatlantik.

Gleich zweimal in Spanien

Bis in Österreich die nächste totale Sonnenfinsternis zu sehen ist, dauert es noch: Erst am 3. September 2081 ist ein solches Himmelspektakel bei uns wieder zu bestaunen. Wer nicht so lange warten will, muss aber gar nicht so weit reisen.

Bereits am 12. August 2026 ist eine totale Sonnenfinsternis in Island und Spanien zu sehen. Sichtbar ist das Spektakel dabei etwa auch in Valencia, Ibiza oder Mallorca. Nur ein Jahr später gibt es in Spanien dann schon die nächste totale Sonnenfinsternis: Am 2. August 2027 verdunkelt sich der Himmel etwa in Malaga oder auch in Nordafrika.