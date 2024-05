Hier sparen sie im Urlaub am meisten

Sommer, das ist Urlaubszeit, aber wo spart man am meisten?

Am stärksten ist der Euro in der Türkei. Hier bekommt man für sein Geld mehr als doppelt so viel. Ein Euro hat dort einen Wert von 2,63 Euro!

Hier ist es am billigsten

Auch Polen ist vergleichsweise preiswert. Dort ist der Euro 1,52 Euro wert. In Ungarn (1,43 Euro) sparen deutsche Touristen immerhin noch gut 40 Prozent. Aber auch ein Urlaub in Spanien (1,24 Euro), Portugal (1,22 Euro) oder Griechenland (1,22 Euro) lohnt sich noch für den Geldbeutel – hier kann man immerhin noch 20 Prozent sparen.

Hier wird es teuer

Teuer sind die skandinavischen Ländern. Hier muss man 10% mehr zahlen. In Schweden (0,88 Euro) und Norwegen (0,86 Euro). Noch teurer wird es in Dänemark. Bis zu 20% tiefer muss man hier in die Tasche greifen. Spitzenreiter ist die Schweiz. 40% mehr sind im Nachbarland fällig.