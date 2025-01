Hier stehen 886 MILLIARDEN Dollar: Super-Reiche bei Trump-Vereidigung

Bei der Vereidigung von Donald Trump trafen sich die Superreichen in Washington.

Obwohl am Montag in Washington der große Moment von Donald Trump war, gab es auch viele Blicke ins Publikum. Nicht nur alle lebenden Ex-Präsidenten der USA kamen zur Vereidigung des 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Neben Superstars wie Carrie Underwood, die im Rahmen der Zeremonie Live-Auftritte hatten, ließen sich auch die absoluten Wirtschafts-Giganten den Moment nicht entgehen.

So kam es im Kapitol zu dem wohl wertvollsten Schnappschuss aller Zeiten.

© Getty ×

So standen Facebook-Chef Mark Zuckerberg (Vermögen: 211,8 Milliarden $) mit Ehefrau Priscilla Chan neben Amazon-Gründer Jeff Bezos (239,4 Milliarden $), der mit Partnerin Laura Sanchez kam. Weiters in der Reihe der Super-Milliardäre kam Google-Chef Sundar Pichai (1,2 Milliarden $), der sich in dem Milliardärs-Quartett wohl als "armes Würstchen" fühlt. Zum Abschluss gesellte sich noch Trump-Verbündeter Elon Musk (433,9 Milliarden $) dazu.

Zusammengerechnet standen damit 885,9 MILLIARDEN DOLLAR auf engstem Raum nebeneinander.