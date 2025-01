Hochschwangere stürzte bei Wanderung 50 Meter in die Tiefe - tot

Eine schwangere 33-jährige Lehrerin aus Kalifornien kam bei einer Wanderung auf Kreta ums Leben.

Die 33-jährige Lehrerin Clara Thomann aus Kalifornien ist bei einer Wanderung auf Kreta tragischerweise ums Leben gekommen, wie "Mirror" berichtete. Thomann war mit ihrem Partner Elliott Finn in der Region Plakias unterwegs, als sie auf einem Wanderweg in der Nähe des Preveli-Klosters stürzte und 50 Meter in eine Schlucht fiel. Sie erlag kurz darauf ihren schweren Verletzungen und verlor auch ihr ungeborenes Kind.

Thomann, die als Physiklehrerin an der Dos Pueblos High School bei Santa Barbara arbeitete, wurde von ihrer Familie und den Kollegen als liebevolle und engagierte Pädagogin beschrieben. Sie habe ihre Schüler mit Leidenschaft für Naturwissenschaften inspiriert. Ihr Tod hinterlässt eine große Lücke, besonders bei den Schülern, die sie als "eine der besten Lehrerinnen" beschrieben.

Thomanns Familie hat entschieden, ihre Organe zu spenden. Ihr Partner Elliott Finn bedankte sich öffentlich für die vielen Beileidsbekundungen und erzählte, wie er und Clara bei ihren Wanderungen Erinnerungen sammelten. Die Gemeinschaft zeigte sich tief betroffen und bot der Familie ihre volle Unterstützung an.