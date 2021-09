"Ich sah die Flugzeuge in Türme fliegen"

Todesangst spürte Herbert Bauernebel, als die beiden Türme kollabierten: „Muss ich hier ersticken? “.

New York. Dieses Geräusch … Was ist das? Eindeutig ein Flugzeug. Aber es klingt viel zu laut und zu nah. Ich sitze an meinem Schreibtisch in meiner Wohnung im 31. Stock mit Blick auf den fünf Blöcke entfernten WTC-Nordturm. Die gleißende Sonne an diesem Spätsommertag funkelt im Fenster.



Aus einer ersten Beunruhigung über dieses seltsame Flugzeuggeräusch wird rasch blankes Entsetzen. Die Triebwerke heulen, es folgt ein dumpfer Schlag. Fassungslos starre ich auf eine Explosion an der Spitze des Skyscrapers. Der Lärm hallt durch das Finanzviertel, pechschwarzer Rauch quillt aus dem Krater, gefüllt mit Büro-Dokumenten.



Die ganze Story lesen Sie HIER mit Ihrem oe24plus-Abo!