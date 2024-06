Im Fluggepäck: Frau reist mit EIGENEM Herz im Plastikbeutel

Jessicas Manning behielt nach ihrer Herztransplantation ihr altes Organ - und nahm es jetzt sogar beim Umzug von Neuseeland nach Australien mit.

Jessica Manning ist 30 Jahre alt und ist von Neuseeland nach Australien umgezogen. In ihrem Gepäck bestand allerdings nicht nur aus Haushaltsdingen und Klamotten. Manning hatte ihr altes Herz dabei, was ihr vor Jahren bei einer Transplantation entfernt worden war.

An der Sicherheitskontrolle schauten die Beamten nicht schlecht, als sie das Gepäck von Manning durchleuchteten und ein in Plastik eingeschweißtes Herz fanden. Sie kontrollierten eine Stunde, ob von dem Organ eine Gesundheitsgefahr ausgeht, gaben aber am Ende grünes Licht. Nun liegt es wieder sicher in ihrem Kleiderschrank.

Herztransplantation unumgänglich

Bereits als Kind ist Manning drei Mal am Herzen operiert worden, mit 19 erlitt sie eine Herzinsuffizienz, mit 22 wurden dann bei Manning auch eine Lebererkrankung diagnostiziert. Zwei Jahre gaben ihr die Ärzte noch. Einzige Möglichkeit zu Überleben: Eine Herz- und Lebertransplantation.16 Monate musste die junge Frau warten, dann wurden die beiden Organe getauscht.

Das Herz hatte Manning der Forschung gespendet. Doch nach zehn Monaten benötigten die Wissenschaftler es nicht mehr und schickten es zurück. Manning behielt es - als Erinnerung ans Leben.