"In 10 Jahren kostet die Ski-Tageskarte 300 Euro"

Ein Ski-Liftbetreiber rechnet mit einer wahren Preis-Explosion. "Skifahren ist heute viel zu günstig“

Billig ist Skifahren schon lange nicht mehr. Auch heuer haben die Skigebiete die Preise wieder erhöht – im Gebiet Skigastein kostet eine Tageskarte etwa bereits 76,50 Euro. Die wahre Preisexplosion beim Skifahren dürfte aber erst bevorstehen.

Wie der Schweizer Skiliftbetreiber Reto Gurtner (Chef der Weissen Arena Flims-Laax) in einem Interview sagt, wird man bald das Dreifache für einen Skipass zahlen müssen. „In zehn Jahren kostet die Tageskarte 200 bis 300 Franken“ (212 bis 318 Euro), so der 69-Jährige in einem RTR-Interview. „Skifahren ist heute viel zu günstig“, so Gurtner weiter. „Beim Golfen gibt es auch Leute, die 1000 Franken für eine Runde bezahlen.“ Als Gründe nennt der Branchenkenner die Verknappung des Angebots und die Tatsache, dass immer weniger Skigebiete schneesicher sind.

Zwar sind die Preise in der Schweiz generell teurer als in Österreich, eine Steigerung auf 300 Euro würde allerdings auch hier eine Verdreifachung in nur 10 Jahren bedeuten.