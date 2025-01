In DIESES Land soll Trumps erste Auslandsreise gehen

Obwohl US-Präsidenten traditionell meist entweder Nachbarländer oder einen europäischen Verbündeten während ihrer ersten Auslandsreise besuchen, könnte es für US-Präsident Donald Trump nach eigenen Aussagen wieder als erstes nach Saudi-Arabien gehen.

In einem Gespräch mit Reportern in der Air Force One sagte Trump am Samstag (Ortszeit), dass er das letzte Mal wegen von Riad in Aussicht gestellter Käufe von US-Waren im Milliardenwert nach Saudi-Arabien gereist sei.

Während seiner ersten Amtszeit hatte Trump als erstes Saudi-Arabien, dann Israel und schließlich Rom in Italien besucht. Nun erwägt er auch eine Reise nach Großbritannien. Mit dem britischen Premier Keir Starmer wolle er innerhalb der nächsten 24 Stunden sprechen, so Trump am Samstag. Für Sonntag ist auch ein Telefonat mit dem ägyptischen Präsidenten Abdal Fattah al-Sisi geplant. Dabei dürfte es auch um die Aufnahme von palästinensischen Flüchtlingen dürch Ägypten gehen. Er habe bereits mit dem jordanischen König Abdullah telefoniert, sagte Trump am Samstag (Ortszeit) vor Reportern an Bord der Air Force One. "Ich habe zu ihm gesagt, dass ich es begrüßen würde, wenn sie mehr aufnehmen würden, denn ich sehe mir gerade den gesamten Gazastreifen an und es ist ein Chaos, ein echtes Chaos. Ich möchte, dass er Menschen aufnimmt", sagte Trump über das Telefonat.