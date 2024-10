Influencer crasht 200.000 Dollar teuren Luxus-Auto

Schock-Moment für Jack Doherty: Der YouTube-Star und Kick-Streamer hat seinen 200.000 Dollar teuren McLaren zu Schrott gefahren. Der 20-Jährige war am Samstag auf einem Highway in Miami unterwegs und streamte die Fahrt in seinem Luxus-Wagen live.

Doherty kümmerte sich nicht um die regennasse Fahrbahn, sondern schrieb während der Fahrt lässig eine Textnachricht am Handy. Kurz darauf verliert der Influencer die Kontrolle über das Auto und crasht in die Leitplanke.

Doherty und sein Kameramann Kameramann Michael David stöhnen vor Schmerzen und schreien laut: „Hilfe! Macht die Tür auf! Schlagt das verdammte Fenster ein!“ Beide werden schließlich befreit.

This new video of the Jack Doherty crash is even crazier his friend is literally fighting for his life in the car and he’s more worried about the car..????‍♂️ pic.twitter.com/iDX8vOy7WH