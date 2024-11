Influencer verdient mit KI-Doppelgänger 36.000 Dollar - an einem Tag!

Die OnlyFans-Queen Kaitlyn Siragusa, besser bekannt als Amouranth, hat mit ihrem KI-Doppelgänger einen finanziellen Erfolg erzielt und für Aufsehen gesorgt.

Twitch-Star und OnlyFans-Queen Kaitlyn Siragusa (30), besser bekannt als Amouranth, hat gemeinsam mit einer Tech-Firma einen KI-Doppelgänger von sich entwickelt. Seit kurzem können ihre Fans auf der Plattform „Eva AI“ mit dieser digitalen Kopie interagieren.

Die Plattform bietet verschiedene KI-generierte Charaktere an, darunter auch einen KI-Doppelgänger von Amouranth. Nutzer haben so die Möglichkeit, sich mit einer KI-Version einer Person zu unterhalten, die auf ihre individuellen Bedürfnisse und Interessen zugeschnitten ist.

Bereits Anfang des Jahres erzielte Amouranth mit einem ersten Versuch, einen KI-Doppelgänger zu erstellen, einen Gewinn von 36.000 US-Dollar (mehr als 33.000 Euro) innerhalb eines einzigen Tages. Durch ihre Präsenz auf OnlyFans und anderen Plattformen hat die Streamerin bereits ein millionenschweres Vermögen aufgebaut.

Ob ihr KI-Doppelgänger auch auf OnlyFans zu sehen sein wird, ist noch unklar. Es ist jedoch denkbar, dass diese Möglichkeit in Betracht gezogen wird.

Ethische Bedenken und soziale Auswirkungen

So innovativ diese Entwicklung auch sein mag, sie wirft auch zahlreiche ethische Fragen auf. Kritiker befürchten, dass solche KI-Doppelgänger zur weiteren Entfremdung und Einsamkeit in der Gesellschaft beitragen könnten. Die Interaktion mit einer virtuellen Person könnte dazu führen, dass reale Beziehungen vernachlässigt werden. Zudem besteht die Gefahr, dass Nutzer unrealistische Erwartungen an Beziehungen entwickeln.