Bekannte Influencerin stirbt mit nur 21 Jahren

Mir gerade einmal 21 Jahren wurde Anaïs Robin aus dem Leben gerissen.

Große Trauer um Anaïs Robin. Die bekannte französische TikTokerin und Sängerin kam bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. Die Influencerin wurde nur 21 Jahre alt.

„Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unserer Künstlerin Anaïs Robin bekannt, der sich am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Nordfrankreich ereignet hat“, wurde auf Instagram bekanntgegeben. Der Crash ereignete sich bereits am Wochenende – Robin soll mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein.

Robin war vor allem in ihrer Heimat Frankreich bekannt und hatte allein auf TikTok mehr als 500.000 Follower. Die 21-Jährige war aber auch als Sängerin erfolgreich – ihr Song „Un Autre“ (Anderer“) hat auf YouTube mehr als 2,2 Millionen Aufrufe.